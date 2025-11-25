Napoli limitazioni al traffico per il miglioramento della qualità dell’aria
Tempo di lettura: < 1 minuto Per contrastare l’inquinamento atmosferico e tutelare la salute pubblica, il Comune di Napoli ha adottato nuove misure in attuazione del Piano regionale di Tutela della Qualità dell’Aria e delle direttive europee. Con ordinanza dirigenziale sono istituite limitazioni alla circolazione veicolare su tutto il territorio cittadino – valide fino al 31 marzo 2026, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 – con i seguenti divieti: • stop alla circolazione di tutte le autovetture e veicoli commerciali Euro 0 ed Euro 1 • stop alla circolazione di autovetture esclusivamente diesel e veicoli commerciali diesel (categorie N1, N2, N3) fino a Euro 5, nonché motoveicoli e ciclomotori fino a Euro 2 Esenzioni e deroghe: restano esclusi dal divieto i tratti autostradali cittadini (A1, A3, ex SS 162, raccordo viale Fulco di Calabria) e alcune categorie di veicoli, tra cui: • veicoli per trasporto disabili, mezzi di emergenza, Forze dell’Ordine, trasporto pubblico, taxi, auto d’epoca, veicoli sanitari e di pubblica utilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
ORDINANZA VIA NAPOLI VIA BARTOLOMEO BIANCO VIA DEL LAGACCIO PONTE DON ACCIAI TEMPORANEA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE MEDIANTE ISTITUZIONE DI OBBLIGHI E LIMITAZIONI PER OCCUPAZIONE DI CANTIER - facebook.com Vai su Facebook
Nonostante le più svariate limitazioni, a Napoli ci sarà una piccola presenza nerazzurra nel settore ospiti. Vai su X
Napoli, limitazioni al traffico di veicoli Euro 0 ed Euro 1 fino al 31 marzo 2026 - A Napoli, fino al 31 marzo 2026, per agevolare il miglioramento della qualità dell'aria, non potranno circolare (dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 18,30) ... msn.com scrive
Napoli, dopo il cedimento riapre alle auto via Mazoni - «Nella prima mattinata di oggi, martedì 25 novembre, Via Alessandro Manzoni è stata riaperta al traffico veicolare. Da msn.com