Napoli limitazioni al traffico per il miglioramento della qualità dell’aria

Tempo di lettura: < 1 minuto Per contrastare l’inquinamento atmosferico e tutelare la salute pubblica, il Comune di Napoli ha adottato nuove misure in attuazione del Piano regionale di Tutela della Qualità dell’Aria e delle direttive europee. Con ordinanza dirigenziale sono istituite limitazioni alla circolazione veicolare su tutto il territorio cittadino – valide fino al 31 marzo 2026, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 – con i seguenti divieti: • stop alla circolazione di tutte le autovetture e veicoli commerciali Euro 0 ed Euro 1 • stop alla circolazione di autovetture esclusivamente diesel e veicoli commerciali diesel (categorie N1, N2, N3) fino a Euro 5, nonché motoveicoli e ciclomotori fino a Euro 2 Esenzioni e deroghe: restano esclusi dal divieto i tratti autostradali cittadini (A1, A3, ex SS 162, raccordo viale Fulco di Calabria) e alcune categorie di veicoli, tra cui: • veicoli per trasporto disabili, mezzi di emergenza, Forze dell’Ordine, trasporto pubblico, taxi, auto d’epoca, veicoli sanitari e di pubblica utilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

