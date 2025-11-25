Napoli le ufficiali contro il Qarabag | confermato il 3-4-3 con Neres-Lang Olivera dal 1?

Il Napoli ha diramato da pochi minuti le formazioni ufficiali per la sfida al Qarabag di questa sera al Maradona. Si tratta di un incontro importantissimo per il prosieguo dell’annata in Champions League: Conte ha bisogno dei 3 punti per restare nel giro delle 24, sperando poi in qualche passo falso delle squadre davanti a sé e di buoni risultati anche nelle prossime sfide (contro Benfica, Copenaghen, Chelsea). Napoli-Qarabag, le formazioni ufficiali. NAPOLI (3-4-2-1) Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. All. Conte. Antonio Conte non avrà a disposizione Gilmour e Spinazzola per la gara del “Maradona” ma anche Gutierrez, preso da un’improvvisa distorsione alla caviglia destra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli, le ufficiali contro il Qarabag: confermato il 3-4-3 con Neres-Lang, Olivera dal 1?

