Ancora pochi minuti e sarà tempo di Champions League per il Napoli. Al Maradona tornerà a sentirsi la famosa musichetta, con gli azzurri pronti ad affrontare il Qarabag. Obbligo tre punti per i campioni d’Italia, che non possono permettersi altri passi falsi se vogliono centrare la qualificazione ai playoff. Intanto, nel pre-partita, il ds Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Napoli, Manna sul mercato: “Dovrà essere di opportunità”. Il dirigente azzurro ha parlato delle prossime strategie di mercato, sottolineando come a gennaio è tutto più difficile e che ci si muoverà solo se ci saranno delle reali opportunità da non farsi sfuggire: Noi abbiamo fatto un mercato importante, chiaro che a centrocampo siamo corti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Insigne, clamoroso retroscena di Manna: è successo la scorsa estate