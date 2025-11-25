Napoli ecco il sostituto di De Bruyne | è la stellina della Bundesliga

Johan Manzambi, ventenne centrocampista del Friburgo, sta stupendo tutti per la qualità delle sue prestazioni. Il Napoli, chiamato a sostituire il lungodegente Kevin De Bruyne, sarebbe seriamente interessato a fargli vestire la maglia azzurra. Napoli, occhi puntati su Manzambi: può sostituire De Bruyne. La vittoria contro l’Atalanta ha riportato il sereno in casa Napoli. In attesa di ulteriori conferme nel match di stasera con il Qarabag, l’attenzione dei partenopei è rivolta anche al calciomercato. A gennaio, infatti, i campioni d’Italia in carica hanno il compito di trovare un degno sostituto di Kevin De Bruyne, che dovrà stare fermo ancora a lungo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, ecco il sostituto di De Bruyne: è la stellina della Bundesliga

Contenuti che potrebbero interessarti

Il Napoli ha un interesse concreto per Johan Manzambi come sostituto di Kevin De Bruyne, che sarà fuori per mesi. Il centrocampista ventenne è stato una stella emergente del Friburgo in questa stagione ed è un titolare fisso. Ha un contratto fino al 2030 senz - facebook.com Vai su Facebook

CDS - Napoli, Elmas possibile sostituto di Anguissa nel match contro l'Atalanta ift.tt/DfRnLji Vai su X

Napoli, trovato il sostituto di De Bruyne | Arriva da una diretta rivale: offerta, trattativa e accordo - Il centrocampo ha già dato segnali incoraggianti con i gol di Anguissa e McTominay, ma ora tocca agli esterni offensivi alzare il livello: Politano, Neres e Lang devono iniziare a colpire. Segnala ilovepalermocalcio.com

Napoli, scelto il sostituto di Anguissa: Manna si fionda sul talento del Porto - Il giovane talento del Porto ha catturato l’attenzione del Napoli: il ds Manna si prepara a sfidare mezza Europa per il centrocampista. Da sportface.it

Di Lella: "Napoli: Touré è un affare. Goretzka come De Bruyne?" - Andrea Di Lella, opinionista ed esperto di calciomercato, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale Youtube di AreaNapoli. Come scrive areanapoli.it