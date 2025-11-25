Tempo di lettura: 3 minuti Martedì 2 dicembre 2026 il coinvolgente ed emozionante spettacolo “EL FÙTBOL” dopo avere toccato varie città riscuotendo un grande successo arriva al Teatro Sannazaro di Napoli. Lo spettacolo scritto da Gianvito Pulzone si avvale dell’intensa interpretazione di Ettore Bassi e la bellissima regia di Francesco Branchetti, in scena accanto a Ettore Bassi Gianvito Pulzone e Oscar Bellomo. Lo spettacolo EL FUTBOL è uno spettacolo dedicato al calcio a tutto tondo, dedicato allo spirito del calcio, allo spirito di uno sport e di una passione che può impregnare ogni centimetro del corpo di un uomo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, al Teatro Sannazzaro Ettore Bassi in ‘El Fùtbol’