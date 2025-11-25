Napoli aggredita dall’ex nel quartiere Stella poche ore dopo la denuncia | 32enne arrestato per stalking

Una 33enne nel quartiere Stella è riuscita a salvarsi grazie all’intervento di un vicino e a rifugiarsi dai carabinieri. L’uomo, ubriaco e violento, è stato bloccato e condotto in carcere per stalking. Tragedia sfiorata nel quartiere Stella, a Napoli, dove una donna di 33 anni è riuscita a sfuggire all’ennesima aggressione del suo ex compagno. . 🔗 Leggi su 2anews.it

