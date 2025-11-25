Napoli aggredita dall’ex nel quartiere Stella poche ore dopo la denuncia | 32enne arrestato per stalking
Una 33enne nel quartiere Stella è riuscita a salvarsi grazie all’intervento di un vicino e a rifugiarsi dai carabinieri. L’uomo, ubriaco e violento, è stato bloccato e condotto in carcere per stalking. Tragedia sfiorata nel quartiere Stella, a Napoli, dove una donna di 33 anni è riuscita a sfuggire all’ennesima aggressione del suo ex compagno. . 🔗 Leggi su 2anews.it
Leggi anche questi approfondimenti
Napoli. rapina in via Caracciolo: 69enne aggredita, arrestato un 29enne Attimi di paura in pieno giorno a Napoli, lungo via Francesco Caracciolo, dove una donna di 69 anni è stata vittima di una rapina violenta. L’episodio si è verificato mentre la signora pass - facebook.com Vai su Facebook
Ubriaco aggredisce l'ex davanti casa a Napoli, arrestato - Aggredita dall'ex ubriaco che poche ore prima aveva denunciato, grazie all'intervento di un vicino riesce a scappare e a rifugiarsi dai carabinieri: tragedia sfiorata nel quartiere Stella di Napoli do ... Lo riporta ansa.it