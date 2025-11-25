Napoli aggredita dall’ex nel quartiere Stella poche ore dopo la denuncia | 32enne arrestato per stalking

2anews.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una 33enne nel quartiere Stella è riuscita a salvarsi grazie all’intervento di un vicino e a rifugiarsi dai carabinieri. L’uomo, ubriaco e violento, è stato bloccato e condotto in carcere per stalking. Tragedia sfiorata nel quartiere Stella, a Napoli, dove una donna di 33 anni è riuscita a sfuggire all’ennesima aggressione del suo ex compagno. . 🔗 Leggi su 2anews.it

napoli aggredita dall8217ex nel quartiere stella poche ore dopo la denuncia 32enne arrestato per stalking

© 2anews.it - Napoli, aggredita dall’ex nel quartiere Stella poche ore dopo la denuncia: 32enne arrestato per stalking

Leggi anche questi approfondimenti

napoli aggredita dall8217ex quartiereUbriaco aggredisce l'ex davanti casa a Napoli, arrestato - Aggredita dall'ex ubriaco che poche ore prima aveva denunciato, grazie all'intervento di un vicino riesce a scappare e a rifugiarsi dai carabinieri: tragedia sfiorata nel quartiere Stella di Napoli do ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Aggredita Dall8217ex Quartiere