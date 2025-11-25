Napoli 150 piloti pronti a darsi battaglia nella seconda edizione del ' Racing Show'

150 piloti pronti a sfidarsi sul circuito del Lungomare Presentato al Tennis Club Napoli la seconda edizione del Napoli Racing Show in programma il 6, 7 e 8 dicembre sul Lungomare che si trasformerà in un circuito automobilistico. Si sfideranno vetture tra le più performanti e spettacolari del panorama nazionale, con 150 piloti impegnati su via Caracciolo. L’evento è stato presentato dal sindaco del capoluogo campano, Gaetano Manfredi, e da Enzo Rivellini, presidente del Napoli Racing Show. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

