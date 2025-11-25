Napoli 100 botti illegali per oltre 4kg di esplosivo trasportati in auto da 25enne incensurato; necessario l' intervento degli artificieri
Necessario l'intervento degli artificieri per mettere in sicurezza i fuochi illegali; a tradire il giovane il suo comportamento mentre era alla guida dell'auto, ferma nel traffico Napoli, 100 botti illegali per oltre 4kg di esplosivo trasportati in auto da 25enne incensurato, notato dai carab. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
#Napoli- 100 candelotti nell' auto. Dopo la droga anche i botti illegali passano nelle mani degli incensurati insospettabili? #Cronaca #Botti #Candelotti #Illegali #Droga #Incensurati #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook
Botti illegali a Napoli, 25enne sorpreso con 100 cobra - Nel quartiere Fuorigrotta i carabinieri della stazione Rione Traiano fermano un 25enne a bordo della sua auto mentre percorre via Gabriele Rossetti ... internapoli.it scrive
Trasporta 100 candelotti, arrestato - Un giovane di 25 anni è stato arrestato a Napoli dopo essere stato sorpreso a trasportare in auto un ingente carico di botti illegali. Scrive ilfattovesuviano.it
Napoli, Fuorigrotta: 100 candelotti nell’auto - Sotto i sedili posteriori dell’auto sono stati rinvenuti 100 candelotti pirotecnici non convenzionali, i cosiddetti cobra, privi di etichettatura e omologazione. Da marigliano.net