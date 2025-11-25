Musica e atmosfera a Villa Selvatico | il concerto per piano chitarra e voce con Edoardo Cian e Irene Lovato

Sabato 6 dicembre nel salone affrescato al primo piano nobile di Villa Selvatico, un concerto di chitarra con Edoardo Cian e la voce di Irene Lovato20:30 – Apertura cancelli e brindisi di benvenuto21:00 – Inizio concerto22:00 – Termine concertoPrenotazione Obbligatoria – Posti limitati• POSTI NON. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leggi anche questi approfondimenti

Venerdì sera in musica con il duo Roby & la Torpedo Blu! . Venrdì 28 novembre | ore 20.30 . Vivi una serata indimenticabile tra buona musica e atmosfera speciale. Prenota il tuo tavolo e ricevi in OMAGGIO uno spritz offerto dalla casa! . Non perdere - facebook.com Vai su Facebook

Musica e atmosfera a Villa Selvatico: il concerto per piano, chitarra e voce con Edoardo Cian e Irene Lovato - Il concerto è un omaggio alla canzone d’autore e ad alcune tra le più grandi voci della musica italiana. Secondo padovaoggi.it

Concerto per pianoforte e voce a Villa Selvatico: musica e suggestioni nella cornice d’autore - Nella splendida cornice del salone affrescato al primo piano nobile di Villa Selvatico, lunedì 8 novembre si terrà un raffinato concerto per pianoforte e voce. Si legge su padovaoggi.it