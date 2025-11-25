Museo della ceramica Florio visita guidata e approfondimento tematico

Palermotoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore pulsante di Palermo, nell’elegante scrigno d’epoca che affaccia su piazza Vittorio Emanuele Orlando, il Museo della Ceramica Florio apre le sue porte ad un viaggio che è, insieme, immersione estetica, narrazione storica e incontro ravvicinato con l’anima più raffinata dell’artigianato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

I musei più visitati d’Italia: i consigli di SiViaggia per raggiungerli tutti - Bellissime sono le città, i borghi e le piazze, le strade e le viuzze che raccontano la cultura, le tradizioni e la nostra storia. Segnala siviaggia.it

Florio, le ceramiche d’arte che conquistarono le tavole della borghesia siciliana - E con il tocco creativo ed evocativo della stilista catanese Marella Ferrera, che fa rivivere nel proprio ... Scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Museo Ceramica Florio Visita