Muore dopo due settimane di agonia | addio a Luciana Macciocchi

Frosinonetoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non ce l’ha fatta Luciana Macciocchi, l’anziana di 89 anni rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un’auto lo scorso 8 novembre in viale America Latina, a Frosinone. L’incidente era avvenuto intorno alle 19.30, mentre la donna stava attraversando la strada. L’impatto aveva. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

