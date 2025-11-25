Muore dopo due settimane di agonia | addio a Luciana Macciocchi

Non ce l’ha fatta Luciana Macciocchi, l’anziana di 89 anni rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un’auto lo scorso 8 novembre in viale America Latina, a Frosinone. L’incidente era avvenuto intorno alle 19.30, mentre la donna stava attraversando la strada. L’impatto aveva. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it