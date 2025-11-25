Muggiò violenza e risse | bar chiuso per dieci giorni
Muggiò (Monza e Brianza), 25 novembre 2025 – A un cliente hanno letteralmente spaccato la faccia per una partita di calcio balilla. Un bar chiuso per risse. I carabinieri della Stazione di Muggiò hanno eseguito il provvedimento di chiusura per una durata 10 giorni nei confronti di un locale di Muggiò, provvedimento cautelare disposto dal Questore della provincia di Monza e della Brianza Filippo Ferri per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Tutto comincia il 14 settembre durante una partita di calcio balilla nel bar in cui un gruppo di amici aveva messo in palio una somma di denaro. Al termine della partita era nata una discussione tra un avventore e i due avversari, iniziata come semplice diverbio e degenerata in aggressione fisica, nel corso della quale il primo è stato colpito più volte al volto, tanto da doversi recare all’Ospedale Niguarda da cui è poi uscito con una prognosi di 15 giorni di prognosi per fratture multiple al volto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
