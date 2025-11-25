Moviola Bodo Glimt Juve LIVE | gli episodi dubbi del match

Moviola Bodo Glimt Juve: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per la quinta giornata di Champions League. La Juve affronta il Bodo Glimt per la quinta giornata di Champions League. Arbitra l'incontro Danny Makkelie. Nel ruolo di assistenti sono stati indicati Hessel Steegstra e Jan de Vries, mentre il quarto ufficiale sarà Allard Lindhout. La direzione del VAR vedrà all'opera l'arbitro Bram Van Driessche con il supporto dell'arbitro Guillermo Cuadra Fernandez. L'analisi di tutti gli episodi da moviola della partita. BODO GLIMT JUVE LIVE 26? GOL DEL BODO GLIMT – Blomberg porta in vantaggio i padroni di casa con un tocco sotto porta che batte Perin.

