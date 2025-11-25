Mourinho pensa già alla Juventus | Sulla carta sembra una partita impossibile ma… Così l’allenatore del Benfica

Mourinho pensa già alla Juventus: «Sulla carta sembra una partita impossibile ma.». Così l'allenatore del Benfica poco prima del match di Champions con l'Ajax. Poco prima del calcio d'inizio del match di Champions League tra Ajax e Benfica, il tecnico dei portoghesi José Mourinho ha parlato ai microfoni della stampa, sottolineando l' importanza vitale di ottenere i tre punti per mantenere vive le speranze di qualificazione. Il portoghese ha messo in luce la forza della sua squadra e la difficoltà del calendario futuro. L'importanza di segnare per primi e la forza del Benfica.

? #Inter, Marotta loda Chivu: "Pensare che c'è chi voleva Mourinho..." Vai su X

"Mourinho è stato il miglior allenatore che ho avuto e con me è stato onesto fin dal primo momento. Dopo la finale vinta gli chiesi perché se ne andasse, perché mi stava lasciando solo. Ero convinto che con lui avremmo potuto vincere ancora altri titoli. Ma Mou - facebook.com Vai su Facebook

Firma gratis per Mourinho: addio Juventus - L’ex Inter e Roma sta per diventare il nuovo allenatore del Benfica, la squadra che lo ha eliminato dalla Champions League e che di fatto ha causato il suo esonero da parte del Fenerbahce. Si legge su calciomercato.it

Mourinho, è già Juve: "Non mi accoglieranno così". Poi la stoccata: "Sarà felice ora" - L'ultima volta che lo Special One affrontò la Vecchia Signora risale alla fase a gironi di Champions League della stagione 2018/19. Lo riporta tuttosport.com

“Mourinho è un uomo noioso, pensa solo al calcio e non beve”. Parola del presidente del Fenerbahçe - “José Mourinho è la persona più noiosa del mondo al di fuori del calcio. Riporta repubblica.it