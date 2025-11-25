Mourinho pensa già alla Juventus | Sulla carta sembra una partita impossibile ma… Così l’allenatore del Benfica

Juventusnews24.com | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mourinho pensa già alla Juventus: «Sulla carta sembra una partita impossibile ma.». Così l’allenatore del Benfica poco prima del match di Champions con l’Ajax. Poco prima del  calcio d’inizio  del match di  Champions League  tra  Ajax  e  Benfica, il tecnico dei portoghesi  José Mourinho  ha parlato ai microfoni della stampa, sottolineando l’ importanza vitale  di  ottenere i tre punti  per mantenere vive le  speranze di qualificazione. Il portoghese ha messo in luce la  forza della sua squadra  e la  difficoltà del calendario  futuro. L’importanza di segnare per primi e la forza del Benfica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mourinho pensa già alla Juventus: «Sulla carta sembra una partita impossibile ma…». Così l’allenatore del Benfica

