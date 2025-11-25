MotoGp si pensa a un gp ad Abu Dhabi come le F1 Poi la lotta ai diritti tv…

Bologna, 25 novembre 2025 – La spettacolarizzazione del motorsport è sempre di più in fase evolutiva. La Formula 1 ne è stata un esempio con l’inserimento di più tracciati cittadini, e in notturna, da quando Liberty Media ne ha preso il controllo. Quella Liberty Media socia di maggioranza pure del motomondiale e che con Dorna vorrebbe portare un tracciato cittadino anche in Moto gp. Ovviamente, servono target di sicurezza ancora maggiori, vie di fughe più ampie perché una caduta in moto non è un testacoda sulle quattro ruote. In ogni caso, l’idea di trovare un circuito comune è ben presente e la presenza di Carmelo Ezpeleta nello scorso weekend di F1 a Las Vegas conferma la grande vicinanza tra i due mondi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

