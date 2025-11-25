MotoGp | arrivano i circuiti cittadini nel Mondiale? Liberty Media e Dorna ci pensano
I Mondiali della MotoGP delle prossime stagioni potrebbero vivere una svolta epocale: quello dell’inserimento nel calendario dei circuiti cittadini. Un qualcosa di difficilmente ipotizzabile fino a qualche tempo fa, ma dopo l’acquisizione di Liberty Media del circus delle due ruote tutto sembra essere cambiato. A rivelarlo è stato quel Carmelo Ezpeleta, massimo dirigente della Dorna, che intervistato a Las Vegas, in occasione del recente GP di F1, ha affermato ai microfoni di DAZN: “A livello di spettacolo, è straordinario quello che fanno”. “Non abbiamo problemi – ha aggiunto – a correre sui circuiti stradali; l’unica cosa di cui abbiamo bisogno sono le aree di fuga, e a Las Vegas è difficile averle. 🔗 Leggi su Oasport.it
