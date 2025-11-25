Motociclismo Mantovani 7° al mondiale MotoE | Speravo in un finale migliore
Il round di fine stagione conclusosi a Portimao nei sali scendi del circuito portoghese è terminato al di sotto delle aspettative per il nostro Andrea Mantovani. La pioggia presentatasi all’improvviso nel 2° turno di prove libere e nella qualifiche, ha messo sotto pressione la squadra Klint Forward Racing Team, trovatasi sotto organico per qualche defezione dell’ultima ora. Mantovani ha cercato come sempre di dare il massimo pur essendo entrato in ritardo per attendere l’ok dei meccanici, Nei pochissimi minuti rimasti a disposizione delle qualifiche bagnate, ha ottenuto la 13° piazza in griglia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
