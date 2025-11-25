Mostra di Enrico Embroli
Dal 28 novembre al 19 dicembre 2025, le sale di Palazzo Rosselli del Turco di via dei Serragli a Firenze, ospitano la mostra personale di Enrico Embroli, Ai confini della percezione: un percorso che esplora i limiti e le ambiguità della percezione visiva attraverso opere che sfidano il confine. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Altre letture consigliate
Stamane nella cornice della bella mostra fotografica su Enrico Berlinguer organizzata dal Partito Democratico una bella chiacchierata con Michele Bellini e con l'On. Federico Fornaro sulla crisi della Democrazia, l'astensionismo e le sue cause, la perdita della - facebook.com Vai su Facebook
Cagliari, 25mila visitatori alla mostra dedicata a Enrico Berlinguer - Successo a Cagliari per la mostra “I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer” allestita nella Passeggiata coperta e Galleria dello Sperone del Bastione Saint Remy, a Cagliari. Come scrive unionesarda.it
Enrico Baj in mostra a Milano nei 100 anni dalla nascita - Liberato da una rigida sequenza cronologica o di genere, il percorso dedicato a Enrico Baj a Palazzo Reale, nel cuore di Milano, si svolge con continui rimandi fra Arte e Letteratura, colori e parole, ... Si legge su tg24.sky.it
A Firenze mostra su Enrico Berlinguer, focus su impegno per pace - A oltre 40 anni dalla scomparsa del leader politico e esattamente a 50 dall'ultimo comizio alle Cascine che raccolse 4 cortei di un milione di persone, Firenze ospiterà la mostra "I luoghi e le parole ... Riporta ansa.it