Morto Lorenzo Buffon mitico portiere del Milan Aveva 95 anni era lontano parente di Gigi

Friulano di nascita, vinse cinque scudetti in rossonero e giocò anche con Genoa, Inter e Fiorentina, oltre che in Nazionale per 15 partite. Era cugino di secondo grado del nonno del capo delegazione azzurro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Morto Lorenzo Buffon, mitico portiere del Milan. Aveva 95 anni, era lontano parente di Gigi

News recenti che potrebbero piacerti

Precipita un elicottero nel parmense a causa della Nebbia, morto Lorenzo Rovagnati: il Video - facebook.com Vai su Facebook

? Morto Lorenzo Bosi, imprenditore e presidente della Rondinella Vai su X

Lorenzo Buffon è morto, calcio in lutto: il legame con Gigi e gli scudetti col Milan - Oltre a quella rossonera ha indossato le maglie di Genoa, Fiorentina e Inter nella sua lunga carriera ... Scrive tuttosport.com

E' morto Lorenzo Buffon, leggendario portiere del Milan negli anni '50 - Con i rossoneri vinse 4 scudetti e una Coppa Latina. Secondo rainews.it

È morto Lorenzo Buffon: lo storico portiere del Milan aveva 95 anni - Ha vestito per dieci anni la maglia rossonera, vincendo anche cinque scudetti. corrieredellosport.it scrive