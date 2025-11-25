Morti no vax nonostante le dosi Uno studio mostra la manipolazione

Laverita.info | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fino a 15 giorni dopo la somministrazione, pure gli inoculati erano conteggiati tra i deceduti senza copertura. Una ricerca sull’Emilia-Romagna offre una stima sul rigonfiamento dei dati, funzionale al dogma pandemico. Del bias, errore sistematico che in uno studio di ricerca clinica può portare a una scorretta interpretazione dei risultati o addirittura a risultati erronei, più volte ha scritto la Verità raccogliendo le osservazioni di ricercatori che non danno nulla per scontato. 🔗 Leggi su Laverita.info

