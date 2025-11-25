Morti nel casolare a Udine corpi in avanzato stato di decomposizione | ipotesi avvelenamento da monossido

Due uomini senza fissa dimora sono stati trovati morti in un casolare abbandonato a Udine. Nessun segno di violenza: gli inquirenti ipotizzano un’intossicazione da monossido. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Due ragazzi trovati morti in un casolare abbandonato: un mistero il decesso. Indagini coordinate dalla Procura che nelle prossime ore disporrà l'autopsia - Macabra scoperta nel primo pomeriggio di lunedì 24 novembre in via Bariglaria alla periferia di Udine. ilgazzettino.it scrive

Uomini trovati morti nel casolare, il mistero del decesso: i corpi erano in avanzato stato di decomposizione vicino al braciere con cui forse si scaldavano - Un silenzio irreale ha avvolto per ore il casolare diroccato che si affaccia sulla campagna di via Bariglaria, a Udine, dove nella tarda mattinata di ieri sono stati rinvenuti i ... ilgazzettino.it scrive