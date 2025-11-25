Morte del piccolo Elia Perrone segni di soffocamento sul corpo | i risultati dell’autopsia

(Adnkronos) – Sono state effettuate entrambe le autopsie a Lecce nell'ambito dell'inchiesta sul caso di presunto omicidio-suicidio verificatosi nei giorni scorsi a Calimera: sia quella su Najoua Minniti, 36 anni, trovata senza vita in mare il 18 novembre scorso a Torre dell'Orso, sia quella sul figlio di 8 anni, Elia Perrone, il cui cadavere è . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com