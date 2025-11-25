Morta Bruna Pinasco moglie di Sergio Staino | era ‘Bibi’ nelle strisce di Bobo

SCANDICCI – Se ne è andata Bibi, Bruna Pinasco, la compagna di una vita e musa ispiratrice di Sergio Staino, è morta all’età di 74 anni. Una notizia che colpisce al cuore la cultura toscana e che ha suscitato l’immediato cordogliod dell’intera ragione, a partire dal presidente della Regione, Eugenio Giani. “Ho appreso con profondo dolore della sua scomparsa”, ha dichiarato il governatore. Giani ha voluto inviare un abbraccio ai figli, Ilaria e Michele, e a tutti i familiari. Bruna non era solo la moglie del grande fumettista, scomparso due anni fa. Era la “Bibi” delle celebri strisce di Bobo. Una presenza essenziale, nel quotidiano come nell’arte. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it