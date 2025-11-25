Morrowind remastered in unreal engine 5 | nuova grafica mozzafiato

Da oltre due decenni, Il Signore degli Anelli: Morrowind continua a essere un punto di riferimento imprescindibile nel panorama degli RPG, segnando un’epoca e influenzando numerosi titoli successivi. Nonostante il tempo trascorso, gli appassionati mostrano ancora grande interesse per le sue espansioni e innovazioni visive, soprattutto grazie a progetti che puntano a rilanciare questa pietra miliare con tecnologie moderne. In questa sede si approfondiscono le più recenti novità riguardanti un controverso ma affascinante progetto di rimasterizzazione del titolo, che promette di rivisitarlo con un livello di dettaglio mai visto prima. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

