Morcone celebra la Giornata contro la Violenza sulle Donne con LIBERE DI ESSERE

Comunicato Stampa Ottava edizione dell'evento promosso dall'Assessore Giulia Ocone tra scuole, associazioni e comunità Il Comune di Morcone ha celebrato questa mattina la Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne con l'ottava edizione dell'evento annuale "LIBERE DI ESSERE".

