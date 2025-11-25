Monza il ristorante di Albiate Grow si aggiudica la stella Michelin L' eccellenza in Italia sulla selvaggina lancia il menù popolare

Affaritaliani.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Dedicato a tutti e con un pensiero affettuoso ai brianzoli. Venticinque euro per un’esperienza stellata, senza compromessi sulla qualità”. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

© Affaritaliani.it - Monza, il ristorante di Albiate Grow si aggiudica la stella Michelin. L'eccellenza in Italia sulla selvaggina lancia il menù "popolare"

