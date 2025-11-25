Montone 300 mila euro dalla Regione per il ripristino della strada di Corlo

Un contributo di 300 mila euro dalla Regione per il ripristino della strada di Corlo, nel comune di Montone. L'intervento è stato inserito nel quadro dei lavori prioritari approvati dalla giunta regionale per il 2026, interventi mirati alla messa in sicurezza del territorio a rischio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

