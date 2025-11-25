montevarchi gli studenti della magiotti impegnati nella raccolta alimentare

Arezzo, 25 novembre 2025 – Gli studenti dell'Istituto Comprensivo Magiotti di Montevarchi hanno dato un contributo diretto alla raccolta del Banco Alimentare con l'iniziativa “La scuola che aiuta”. "Mani che donano, cuori che crescono". Questo è il messaggio che ha guidato l'iniziativa promossa dal Consiglio dei Ragazzi dell'Istituto Comprensivo Magiotti di Montevarchi. Per l'iniziativa tutti i plessi dell'Istituto si sono trasformati in punti di raccolta di generi di prima necessità. Studenti, famiglie e personale scolastico, hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa, donando generi alimentari a lunga conservazione come riso, biscotti, prodotti in scatola o prodotti per bambini nei punti di raccolta organizzati all'interno dei vari plessi scolastici dell'Istituto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

