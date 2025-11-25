Montemignaio il paese dell’albero di Natale si racconta attraverso Andrea Baggiani uno dei produttori
Arezzo, 25 novembre 2025 – .. Il paese si prepara all’annuale mercatino degli alberi di Natale del 30 novembre e al percorso degli 80 Presepi. Montemignaio è conosciuto come il paese dell’albero di Natale perché qui, da sempre, si coltiva questo prodotto, simbolo universale di questo periodo dell’anno. Quest’anno la produzione è andata molto bene, complici le temperature e un’estate tutto sommato abbastanza equilibrata. Ne abbiamo parlato con Andrea Baggiani, uno dei produttori del paese, con una bella storia di amore per questo territorio alle spalle. 🔗 Leggi su Lanazione.it
