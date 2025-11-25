Mons Paglia | Italia primo Paese con una legge che si prende cura dell’anziano

Periodicodaily.com | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Per la prima volta abbiamo in Italia una legge che si prende cura di tutti gli anziani del nostro Paese: non si prevede più l'intervento prestazionale, ma tutta la società – dal Governo alle amministrazioni, fino al terzo settore – prende in carico gli anziani affinché possano restare nei loro ambienti ed essere . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

mons paglia italia primoMons. Paglia: "Italia primo Paese con una legge che si prende cura dell'anziano" - "Per la prima volta abbiamo in Italia una legge che si prende cura di tutti gli anziani del nostro Paese: non si prevede più l'intervento prestazionale, ma tutta la società - Scrive msn.com

Riviste: Famiglia Cristiana, inchiesta sugli anziani. Discriminazioni silenziose e nuove sfide della vecchiaia. Appello di mons. Paglia, “non abbandonare i genitori ma ... - Vincenzo Paglia, presidente della Fondazione Età Grande, nell’inchiesta di Famiglia Cristiana sugli ... Segnala agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Mons Paglia Italia Primo