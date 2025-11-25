Monopattini e guida in stato di ebbrezza multe e rischio arresto | sentenza Cassazione

Il reato di guida in stato di ebbrezza si applica anche a chi utilizza un monopattino elettrico. Lo ha confermato la Corte di Cassazione in una sentenza arrivata dopo il ricorso di un uomo condannato nei precedenti gradi di giudizio per aver causato un incidente mentre circolava sotto l'effetto dell'alcol. I giudici hanno confermato che questi mezzi sono equiparati ai velocipedi e rientrano quindi nella definizione di veicolo prevista dal Codice della strada. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

