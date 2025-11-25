Monopattini e guida in stato di ebbrezza multe e rischio arresto | sentenza Cassazione

Il reato di guida in stato di ebbrezza si applica anche a chi utilizza un monopattino elettrico. Lo ha confermato la Corte di Cassazione in una sentenza arrivata dopo il ricorso di un uomo condannato nei precedenti gradi di giudizio per aver causato un incidente mentre circolava sotto l'effetto dell'alcol. I giudici hanno confermato che questi mezzi sono equiparati ai velocipedi e rientrano quindi nella definizione di veicolo prevista dal Codice della strada. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Monopattini e guida in stato di ebbrezza, multe e rischio arresto: sentenza Cassazione

Argomenti simili trattati di recente

#Firenze Stop monopattini elettrici a noleggio! Parcheggi selvaggi, guida contromano li rendono incompatibili con le nuove norme sulla sicurezza stradale. @fedemello Vai su X

Impossibile garantire la guida con il casco https://www.dday.it/redazione/55399/stop-ai-monopattini-a-noleggio-anche-a-firenze - facebook.com Vai su Facebook

Il reato di guida in stato di ebbrezza anche per i conducenti di monopattini - 37391 del 17 novembre 2025 la Corte di Cassazione ha chiarito che si estendono anche ai conducenti dei monopattini le disposizioni riguardanti la guida in stato ... Secondo news.avvocatoandreani.it

Monopattini come le auto, per chi guida ubriaco maxi-multa e rischio arresto - La Cassazione conferma il reato di guida in stato di ebbrezza anche per chi utilizza monopattini elettrici. Segnala msn.com

Prato, guida il monopattino sul marciapiede e in stato di ubriachezza: denunciato - Serata di controlli straordinari ieri sera a Prat, effettuati dal Reparto Territoriale e dall'Unità Cinofila della Polizia Locale, controlli che hanno interessato zone della città come la Stazione ... Scrive 055firenze.it