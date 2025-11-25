Mondragone uccide il fratello per presunta relazione con la cognata | condannato a 21 anni di carcere

La Corte d’Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha condannato a 21 anni e 6 mesi di reclusione Antonio Cennami, 55 anni, ritenuto responsabile dell’omicidio volontario aggravato del fratello minore Luigi Cennami, 50 anni. La sentenza, emessa dal giudice Marcella Suma, ha accolto integralmente la richiesta avanzata dal sostituto procuratore Daniela Pannone, che . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Mondragone, uccide il fratello per presunta relazione con la cognata: condannato a 21 anni di carcere

