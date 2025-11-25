Mondiali 2026 l’Italia verso un sorteggio da incubo | Decisione contro di noi
La FIFA è entrata ormai nel vivo dell’organizzazione del sorteggio per i Mondiali del 2026, appuntamento fissato per il 5 dicembre, e cresce l’attenzione attorno a un aspetto che ha generato parecchie discussioni: il sistema di inserimento delle squadre nelle fasce, in particolare per quelle che arriveranno ai Mondiali attraverso i playoff. Un tema che riguarda da vicino l’Italia, impegnata nella speranza di superarli e conquistare finalmente un posto alla prossima Coppa del Mondo. La decisione presa, però, non appare favorevole alla Nazionale, che in caso di qualificazione potrebbe ritrovarsi incastrata in un contesto molto complicato, con il rischio concreto di dover affrontare un gruppo di altissimo livello. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
News recenti che potrebbero piacerti
Mondiali Under 17: l' #Italia esce in semifinale. Il tabellone #SkySport Vai su X
Bergamo TV. . Playoff Mondiali 2026: Italia vs Irlanda del Nord a Bergamo — stadio, data e cosa significa per la qualificazione degli Azzurri - facebook.com Vai su Facebook
Sorteggi per i playoff Mondiali 2026, Italia-Irlanda del Nord in semifinale il 26 marzo. Galles o Bosnia le avversarie dell'eventuale finale (in trasferta) - L'Italia giocherà la semifinale contro l'Irlanda del Nord in casa a Bergamo, mentre sarà in trasferta la finale del 31 marzo (Cardiff o Zenica) ... Da corriere.it
Sorteggio playoff Mondiali 2026, Italia con Irlanda del Nord in semifinale - E, dal sorteggio di oggi, a Zurigo, è stato definito che la prossima avversaria dell'Italia, in ... Riporta tg24.sky.it
Mondiali di calcio 2026, sorteggio playoff: gli Azzurri in semifinale pescano l'Irlanda del Nord - Il sorteggio dei playoff Mondiali 2026 regala all’Italia la sfida contro l’Irlanda del Nord in semifinale, un avversario tradizionalmente ostico. Segnala msn.com