Mondiali 2026 l’Italia verso un sorteggio da incubo | Decisione contro di noi

La FIFA è entrata ormai nel vivo dell’organizzazione del sorteggio per i Mondiali del 2026, appuntamento fissato per il 5 dicembre, e cresce l’attenzione attorno a un aspetto che ha generato parecchie discussioni: il sistema di inserimento delle squadre nelle fasce, in particolare per quelle che arriveranno ai Mondiali attraverso i playoff. Un tema che riguarda da vicino l’Italia, impegnata nella speranza di superarli e conquistare finalmente un posto alla prossima Coppa del Mondo. La decisione presa, però, non appare favorevole alla Nazionale, che in caso di qualificazione potrebbe ritrovarsi incastrata in un contesto molto complicato, con il rischio concreto di dover affrontare un gruppo di altissimo livello. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

