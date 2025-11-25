Mondiali 2026 l’Italia verso un sorteggio da incubo | Decisione contro di noi

Thesocialpost.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La FIFA è entrata ormai nel vivo dell’organizzazione del sorteggio per i Mondiali del 2026, appuntamento fissato per il 5 dicembre, e cresce l’attenzione attorno a un aspetto che ha generato parecchie discussioni: il sistema di inserimento delle squadre nelle fasce, in particolare per quelle che arriveranno ai Mondiali attraverso i playoff. Un tema che riguarda da vicino l’Italia, impegnata nella speranza di superarli e conquistare finalmente un posto alla prossima Coppa del Mondo. La decisione presa, però, non appare favorevole alla Nazionale, che in caso di qualificazione potrebbe ritrovarsi incastrata in un contesto molto complicato, con il rischio concreto di dover affrontare un gruppo di altissimo livello. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

mondiali 2026 l8217italia verso un sorteggio da incubo decisione contro di noi

© Thesocialpost.it - Mondiali 2026, l’Italia verso un sorteggio da incubo: “Decisione contro di noi”

News recenti che potrebbero piacerti

mondiali 2026 l8217italia versoSorteggi per i playoff Mondiali 2026, Italia-Irlanda del Nord in semifinale il 26 marzo. Galles o Bosnia le avversarie dell'eventuale finale (in trasferta) - L'Italia giocherà la semifinale contro l'Irlanda del Nord in casa a Bergamo, mentre sarà in trasferta la finale del 31 marzo (Cardiff o Zenica) ... Da corriere.it

mondiali 2026 l8217italia versoSorteggio playoff Mondiali 2026, Italia con Irlanda del Nord in semifinale - E, dal sorteggio di oggi, a Zurigo, è stato definito che la prossima avversaria dell'Italia, in ... Riporta tg24.sky.it

Mondiali di calcio 2026, sorteggio playoff: gli Azzurri in semifinale pescano l'Irlanda del Nord - Il sorteggio dei playoff Mondiali 2026 regala all’Italia la sfida contro l’Irlanda del Nord in semifinale, un avversario tradizionalmente ostico. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mondiali 2026 L8217italia Verso