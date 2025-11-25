Mondiali 2026 ecco in quale fascia potrebbe finire l' Italia

A meno di 200 giorni dall'inizio della prima Coppa del Mondo FIFA a 48 squadre, è stata confermata la procedura per determinare la composizione dei dodici gironi da quattro squadre ciascuno per la prima fase del torneo. Il sorteggio finale, uno dei momenti più emozionanti sulla strada verso il titolo mondiale, riunirà gli allenatori e i dirigenti di tutte le squadre qualificate, e di quelle ancora in lizza, venerdì 5 dicembre, presso il prestigioso "John F. Kennedy Center for the Performing Arts" di Washington, dove incontreranno i loro rivali nella lotta per raggiungere la gloria. La procedura di estrazione finale stabilisce che i Paesi ospitanti (Canada, Messico e Stati Uniti) saranno assegnati alla fascia 1; mentre le altre squadre 39 qualificate saranno distribuite in quattro urne da dodici ciascuna, a seconda della classifica mondiale maschile FIFACoca-Cola pubblicata mercoledì 19 novembre. 🔗 Leggi su Iltempo.it

