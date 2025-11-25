Moldavia drone caduto su tetto di un capanno Chisinau | È russo analisti regionali | False flag velivolo incompatibile con quelli Cremlino

Droni caduti in Moldavia riaccendono i sospetti di operazioni “false flag”: segni e traiettorie anomale mettono in dubbio l’origine "russa" delle incursioni Nella notte sei droni hanno sorvolato i cieli della Moldavia ed uno è caduto sul tetto di un capanno, nel piccolo villaggio di Nižni Kuk. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

