Moldavia caduto un drone russo sulla città di Floresti | evacuati i cittadini allarme anche in Romania

I droni che hanno sconfinato in Moldavia e Romania sono parte della flotta di esplosivi che avrebbero dovuto colpire obiettivi sul territorio del Paese invaso. A denunciare quanto accaduto, infatti, è stato anche il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky: "Le forze russe hanno lanciato 22 missili di vario tipo e oltre 460 droni contro l'Ucraina durante la notte". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Moldavia, caduto un drone russo sulla città di Floresti: evacuati i cittadini, allarme anche in Romania

