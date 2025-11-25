Modric | Il Real non tollera la mediocrità nel calcio conta poco il fisico | la testa è più importante

Il centrocampista del Milan, ex Real Madrid, Luka Modric, ha rilasciato alcune dichiarazioni al programma (Ne)uspjeh prvaka sul canale Arena Sport. Le parole di Modric. «Milano è meravigliosa. Le persone mi hanno accolto in modo fenomenale, sia all’interno del club che fuori. I compagni di squadra, l’allenatore, i tifosi, tutto è davvero di alto livello. Si vede che il Milan è un grande club storico, uno dei più grandi al mondo. Lo si percepisce, quindi sono davvero felice e mi sto godendo tutto questo.» L’addio al Real Madrid: «Sinceramente, non è stato facile, perché ho trascorso 13 anni, quasi metà della mia vita, praticamente in un club, in una città. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Modric-Real, addio dopo il Mondiale: finisce una storia record di 13 anni e 28 trofei - Il croato, arrivato dal Tottenham nel 2012, lascerà al termine della competizione per club negli Usa. gazzetta.it scrive

