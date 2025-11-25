Modric | Il Real non tollera la mediocrità nel calcio conta poco il fisico | la testa è più importante
Il centrocampista del Milan, ex Real Madrid, Luka Modric, ha rilasciato alcune dichiarazioni al programma (Ne)uspjeh prvaka sul canale Arena Sport. Le parole di Modric. «Milano è meravigliosa. Le persone mi hanno accolto in modo fenomenale, sia all’interno del club che fuori. I compagni di squadra, l’allenatore, i tifosi, tutto è davvero di alto livello. Si vede che il Milan è un grande club storico, uno dei più grandi al mondo. Lo si percepisce, quindi sono davvero felice e mi sto godendo tutto questo.» L’addio al Real Madrid: «Sinceramente, non è stato facile, perché ho trascorso 13 anni, quasi metà della mia vita, praticamente in un club, in una città. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondisci con queste news
Nel giorno del suo primo derby di Milano, Florentino Pérez omaggia Luka Modric per quello che ha fatto nei suoi anni al Real Madrid ? "È nel cuore del madridismo, è un esempio dei valori del club. È rispettato dai compagni e dagli avversari ed è il giocat - facebook.com Vai su Facebook
Modric era stato il sogno impossibile dell'Inter: ora la sfiderà nel suo primo derby col Milan Vai su X
Modric: "Milan club storico, uno dei più grandi al mondo. Sono davvero felice" - Intervistato da Arena Sport, Luka Modric ha parlato così del suo addio al Real Madrid e del suo arrivo al Milan: Sull'addio al Real Madrid: "Sinceramente, non è ... milannews.it scrive
Modric: "Milan club storico, lo si percepisce sempre. A Madrid non si tollera la mediocrità" - Luka Modric, centrocampista del Milan, è stato intervistato dal programma "(Ne)uspjeh prvaka" su Arena Sport dal suo ex CT Slaven Bilic:. Da tuttomercatoweb.com
Modric-Real, addio dopo il Mondiale: finisce una storia record di 13 anni e 28 trofei - Il croato, arrivato dal Tottenham nel 2012, lascerà al termine della competizione per club negli Usa. gazzetta.it scrive