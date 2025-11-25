Modric e Rabiot vincenti da Milan | sono loro due gli specialisti verso lo Scudetto

Tante delle chance del Milan di vincere lo Scudetto già in questa stagione passerà per i piedi e per il cervello di Luka Modric e Adrien Rabiot., due dei giocatori più forti nell'organico dei rossoneri di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Modric e Rabiot, vincenti da Milan: sono loro due gli specialisti verso lo Scudetto

Con lo scatenato Pulisic in avanti, Rabiot tornato in trincea, Maignan saracinesca e Modric formato Dorian Gray il Milan getta la maschera: come già ha fatto la Roma che saluta tutti e se ne va La morale della favola, dopo Inter-Milan 0-1 di ieri, è che Allegri ha

Formazione Ufficiale Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao

Modric e Rabiot le garanzie, la Gazzetta: "Specialisti scudetto" - L'impatto che Luka Modric e Adrien Rabiot hanno avuto nell'universo rossonero è impressionante. Scrive milannews.it

Il centrocampo ideale di Cosmi: "Modric regista davanti alla difesa, Rabiot interno sinistro per fisico, corsa e tiro e Fofana mezzala destra" - Nel corso della sua intervista a Tuttosport, mister Serse Cosmi parla delle scelte e delle idee di Allegri in vista del derby. Riporta milannews.it

Non solo Modric, Milan in cerca di leader: l'obiettivo è Lewandowski - Impossibile l’arrivo a gennaio del polacco, in scadenza a Barcellona, ma si accelererà in vista di giugno: la situazione ... Riporta tuttosport.com