Modric | Amo il Milan sono davvero felice qui e mi sto godendo tutto questo E su Milano aggiunge …

Pianetamilan.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luka Modric, classe 1985, fuoriclasse del Milan di Massimiliano Allegri, ha rilasciato un'intervista ai media croati dichiarando tutto il proprio amore per i colori rossoneri. Ecco dunque le dichiarazioni dell'ex Pallone d'Oro sul Diavolo e non solo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Modric: "Amo il Milan, sono davvero felice qui e mi sto godendo tutto questo". E su Milano aggiunge …

Modric: "Amo il Milan: come storia e reputazione molto vicino al Real. Sono davvero felice" - Luka Modric non ha dovuto fare granché per entrare nel cuore dei tifosi del Milan, gli è bastato essere il fuoriclasse che è sempre stato. Segnala milannews.it

Modric: "Amo il Milan, era la scelta giusta. Come storia e reputazione è vicino al Real Madrid" - Tredici anni di trionfi e successi con il Real Madrid, le 6 Champions League e il Pallone d'Oro del 2018 su tutti. Scrive msn.com

modric amo milan sonoModric: “Amo il Milan, è vicino al Real Madrid per fama e storia” - Luka Modric, ospite del programma (Ne)Uspjeh prvaka, con l'ex allenatore Slaven Bilic, ha rilasciato dichiarazioni al miele sul Milan e ha fatto un excursus sulla sua ... Secondo msn.com

