Modena contro le truffe alla Scuola di Polizia locale i risultati del progetto

Domani, mercoledì 26 novembre, alle 17.30, presso la sede della Scuola Interregionale di Polizia locale in via Franco Busani 14 a Modena, si svolgerà l’evento conclusivo del progetto del Comune di Modena “Modena contro le truffe e i raggiri: sensibilizzazione, informazione e formazione”. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

