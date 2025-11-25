Mister ’DiBe’ può sorridere Moretti il ritorno del bomber
Mister Di Benedetto può sorridere. Dopo la cinquina rifilata al Mesola nell’ultimo turno di campionato, il tecnico siciliano ritrova Moretti – che ha saltato per infortunio le gare contro Pietracuta, Sant’Agostino e Mesola – fornendogli finalmente la possibilità di tornare a schierare una prima punta di ruolo. Il centravanti arrivato a metà ottobre dall’Union Clodiense aveva avuto un impatto straordinario in biancazzurro: subito a segno sul campo dell’Osteria Grande dopo una manciata di minuti dal debutto e soprattutto rete decisiva da bomber di razza la settimana successiva contro il Russi all’esordio da titolare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
