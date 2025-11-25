Miss Universo la 27enne Nadeen Ayoub prima miss Palestina della storia | è la nuora di Marwan Barghouti incarcerato dal 2002 in Israele

Miss Palestina è la nuora di Marwan Barghouti, leader palestinese detenuto da 23 anni in Israele e condannato a cinque ergastoli per accuse legate ad atti di terrorismo, condanne che la famiglia ha sempre contestato giudicandole non eque né trasparenti Al concorso di Miss Universo 2025 ha par. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Miss Universo, la 27enne Nadeen Ayoub prima miss Palestina della storia: è la nuora di Marwan Barghouti, incarcerato dal 2002 in Israele

