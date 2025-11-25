Mirko Mascioli doppio premio a Torino di Sangro per Occhi Azzurri
Nel teatro comunale di Torino Di Sangro, una proiezione e un riconoscimento speciale hanno trasformato la Giornata internazionale dell’eliminazione della violenza sulle donne in un momento di ascolto profondo. Al centro, il film “Occhi Azzurri” e il premio conferito all’attore e regista Mirko Mascioli, simbolo di un impegno che parla direttamente a coscienze e cuori. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Il film, scritto, diretto e interpretato da Mirko Mascioli con la partecipazione di Daniela Fazzolari, è un'opera intensa e drammatica ispirata a una storia vera di femminicidio