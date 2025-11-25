Martina Colombari si commuove, ospite a Belve su Rai2, quando parla delle difficoltà del figlio Achille. "Questo vi ha più unito o allontanato con suo marito?", chiede Fagnani: "Ci ha rafforzato come coppia e come famiglia. Se si ammala un familiare si ammala tutta la famiglia". "Quando ci sono stati episodi gravi come si è comportata?", domanda la giornalista. "Non sono una super mamma. Sono una mamma che ha agito con il cuore, che ha chiesto aiuto. Si trattava di mettere in sicurezza nostro figlio, anche con scelte dolorose. Ma se tu hai un figlio con un tumore gli fai fare la chemioterapia e se hai un figlio che ha degli episodi psicotici o un suo malessere e non sai come poterlo aiutare, devi farlo fare a chi ne è competente" risponde Colombari. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Mio marito mi ha salvata". Belve, la confessione di Colombari