Mint Garden Cafè nuova casa del gusto digitale nel MEET di Milano

Nel cuore di Milano, il Mint Garden Cafè riapre trasformato in un luogo in cui gusto, design e cultura digitale si intrecciano. All’interno del MEET Digital Culture Center, il nuovo Mint diventa un approdo contemporaneo in cui ogni momento, dal caffè al brunch, dialoga con l’innovazione che lo circonda. Un nuovo indirizzo per chi vive . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

