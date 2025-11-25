Ministero finanzia lavori per 1.1 milioni di euro per 2 complessi monumentali del casertano

La provincia di Caserta torna al centro degli investimenti sulla tutela del patrimonio culturale. Nell’ambito del PNRR, il Ministero della Cultura – guidato da Alessandro Giuli – ha assegnato 8.960.476,50 euro per interventi di adeguamento e messa in sicurezza sismica su 27 tra luoghi di culto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Altre letture consigliate

“Visioni fuori luogo”, il ministero della Cultura finanzia 5 scuole in Calabria con 228mila euro: ecco quali Vai su X

Polla ottiene il finanziamento del Ministero della Cultura per l’acquisto di libri - facebook.com Vai su Facebook

Siderno, finanziamento dal Governo per l’adeguamento sismico del Liceo Artistico: i ringraziamenti alla Metrocity - Il Sindaco di Siderno Mariateresa Fragomeni e l’assessore alla Pubblica Istruzione Francesca Lopresti, a nome dell’intera Amministrazione Comunale, esprimono la loro “gratitudine nei confronti della C ... Si legge su strettoweb.com

Adrano. Lavori in corso per la messa in sicurezza e il recupero architettonico delle guglie e della copertura della chiesa di S. Lucia - Ad Adrano proseguono i lavori per la messa in sicurezza e il recupero architettonico delle guglie e della copertura della chiesa di Santa Lucia. Segnala tvadrano.com