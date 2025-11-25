Minimo storico per Pixel Watch 3 | lo smartwatch top di Google diventa un best buy

Tuttoandroid.net | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Google Pixel Watch 3 crolla al prezzo minimo su Amazon: sconto del 47% per lo smartwatch Google con WearOS 5, Fitbit e display da 45mm a soli 239€. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

minimo storico per pixel watch 3 lo smartwatch top di google diventa un best buy

© Tuttoandroid.net - Minimo storico per Pixel Watch 3: lo smartwatch top di Google diventa un best buy

Altre letture consigliate

Pixel Watch 3 al minimo storico: potenza Google al polso! - Il Google Pixel Watch 3 vi conquisterà con il suo schermo Actua due volte più luminoso e il 10% più grande rispetto al predecessore. Da tomshw.it

Google Pixel Watch 3 sprofonda al minimo storico: polso tech a poco - Google Pixel Watch 3 è lo smartwatch che al polso fa la differenza con un'estetica spaziale e prestazioni AI curate sulle tue esigenze. Lo riporta punto-informatico.it

Google Pixel Watch 2 al minimo storico di 150€: oggi -62%! - Su Amazon trovate oggi il Google Pixel Watch 2 al minimo storico di 149,99€ invece di 399€, con uno sconto pazzesco del 62%! Da tomshw.it

Cerca Video su questo argomento: Minimo Storico Pixel Watch