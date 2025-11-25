minimizzano le loro colpe i diciottenni che hanno accoltellato lo studente a milano restano in carcere

Confermata la misura cautelare del carcere per Alessandro Chiani e Ahmed Atia, i diciottenni che insieme a tre amici minorenni hanno rapinato, aggredito e accoltellato uno studente di 22 anni della Bocconi, provocandogli un'invalidità permanente agli arti inferiori. I membri della feroce baby gang sono stati arrestati lo scorso 18 novembre con le accuse di rapina e tentato omicidio. Stando alle ultime notizie, Chiani e Atia resteranno in carcere, come disposto dalla gip. Gravissime le conseguenze delle azioni del branco. Pestato e accoltellato, il ventiduenne rischia di restare paraplegico a causa delle ferite riportate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

