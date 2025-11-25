Minacce al sindaco di Vasto solidarietà da Anci e Ali | Colpire un sindaco significa colpire la Repubblica

“Colpire un sindaco significa colpire la prima linea della Repubblica. È un segnale pericoloso che va condannato con fermezza”. Con queste parole il presidente di Anci Abruzzo, Pierluigi Biondi, ha commentato le minacce ricevute dal sindaco di Vasto, Francesco Menna, che ha denunciato l’accaduto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it