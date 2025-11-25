Minacce al sindaco di Vasto solidarietà da Anci e Ali | Colpire un sindaco significa colpire la Repubblica
“Colpire un sindaco significa colpire la prima linea della Repubblica. È un segnale pericoloso che va condannato con fermezza”. Con queste parole il presidente di Anci Abruzzo, Pierluigi Biondi, ha commentato le minacce ricevute dal sindaco di Vasto, Francesco Menna, che ha denunciato l’accaduto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Bolzano Vicenzino, busta con minacce e proiettile al sindaco Lorenzo Cracco: «Primo avvertimento» Vai su X
Minacce al sindaco di Montalto Emanuela Socciarelli, inviata testa di animale mozzata “Gesto vile e inaccettabile. Solidarietà alla sindaca Socciarelli. Difendiamo insieme la democrazia nel territorio” https://www.viterbonews24.it/news/minacce-al-sindaco-di-m - facebook.com Vai su Facebook
VASTO: MINACCE AL SINDACO MENNA, SCRITTA SU PISTA CICLABILE, SOLIDARIETA’ DALL’ANCI - VASTO – Gravi minacce ed ingiurie al sindaco del Pd di Vasto Francesco Menna: dopo ingiurie sui social sulla pista ciclabile della marina Sud è comparsa una scritta in cui i nomi del sindaco Menna e d ... Lo riporta abruzzoweb.it