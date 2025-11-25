Milva nell’album Nuove tracce anche un inedito firmato Enrico Ruggeri
Milva: nuove tracce è il titolo del nuovo album della celebre interprete e che contiene anche un brano inedito, scritto da Enrico Ruggeri. Milva: nuove tracce è il titolo del nuovo prezioso album in uscita il 28 novembre 2025 per Nar International, distribuzione Warner Music Italy ADA Music Italy, in pre-order. Una raccolta di nuove versioni di alcuni dei grandi successi di Milva e di celebri cover, arricchite da un inedito. Le incisioni sono rimaste custodite per oltre quindici anni e ora vedono finalmente la luce. Il pubblico potrà così riascoltare la voce intensa e teatrale di Milva, a quattro anni dalla sua scomparsa. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
